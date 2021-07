Estagilize oferece novas vagas de estágio no Interior de SP

A Estagilize, agência especializada em encaminhamento, recrutamento e seleção de estagiários, oferece novas vagas de estágio no Interior de São Paulo. As vagas abertas são para atuação na região de São José do Rio Preto, com bolsa auxílio que variam entre R$ 600 e R$ 1 mil.

As oportunidades são destinadas a estudantes de Ensino Médio, Ensino Técnico e Superior, matriculados em cursos das áreas de Administração, Marketing e Publicidade, Desenvolvimento de sistemas, Web Designer, Designer Gráfico, Mídias Sociais, Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Pedagogia.

Há mais de 19 anos no mercado, a agência reúne as principais vagas de estágio oferecidas por pequenas, médias e grandes empresas, localizadas no interior do estado. Ao longo dos anos, a Estagilize contribuiu para o ingresso de milhares de jovens no mercado de trabalho, atuando em parceria com as contratantes para garantir a formação completa dos novos talentos.

Atualmente, estão disponíveis vagas para estágio em criação de artes visuais, atendimento comercial a clientes, auxiliar administrativo, monitoria, auxiliar de marketplace/ e-commerce, auxiliar de estoque, auxiliar de marketing, assistente financeiro, assistente de atendimento, auxiliar de atendimento/comunicação, telemarketing, auxiliar de marketing/comunicação, auxiliar contábil, auxiliar no relacionamento do cliente, auxiliar de web design, marketing digital, suporte técnico/TI, contabilidade, auxiliar comercial, auxiliar de monitoramento, auxiliar de produção, atendimento telefônico, entre outros.

Os requisitos, salários e benefícios podem variar de acordo com a vaga e com a empresa contratante. Por isso, é importante acessar o site da Estagilize para confirmar todas as informações necessárias.

Como se candidatar às vagas

Os interessados poderão acessar o site https://www.estagilize.com.br/vagas para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo ou, ainda, se candidatar pelo aplicativo da Taqe, que será responsável pela seleção inicial.

Na plataforma, o candidato será submetido a testes interativos que ajudarão a traçar seu perfil. Caso dê match com a empresa, o profissional passa para as próximas fases, que podem variar conforme a empresa.