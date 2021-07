estão disponíveis provas e gabaritos do PAES 2021 – Notícias Concursos

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) divulgou as provas e gabaritos do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES) 2021. Os candidatos já podem acessar o material e realizar download por meio do site do processo seletivo.

Após a análise dos recursos, o gabarito definitivo ficará disponível 9 de julho. Após adiamentos devido à pandemia da covid-19, a universidade aplicou as provas do PAES 2021 nos dias 4 e 5 de julho. A UEMA optou por dividir os candidatos e realizar o exame em dois dias também por causa da pandemia.

A universidade esperava 43.956 candidatos para a aplicação das provas. No entanto, registrou 44% de abstenção já que apenas 24.487 inscritos compareceram às provas.

As provas foram compostas por 44 questões objetivas sobre assuntos das áreas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. Além disso, os candidatos responderam a uma prova de redação.

Vagas e resultado do processo seletivo

A oferta da UEMA para o PAES 2021 é de 4.080 vagas para cursos de graduação. Outras 855 vagas estão sendo ofertadas para a cursos na UEMASUL, com ingresso no primeiro e no segundo semestres do ano letivo.

Você Pode Gostar Também:

Conforme a Lei de Cotas (Lei Nº 12.711), 10% das vagas estão reservadas para estudantes negros ou oriundos de comunidades indígenas que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública de ensino, 5% para PcD (pessoas com deficiência) e 20% para candidatos que se autodeclaram negros.

De acordo com o cronograma atualizado, a UEMA publicará o resultado final no dia 6 de agosto. Confira mais detalhes no edital do PAES 2021.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja também Enem 2021: Justiça nega isenção de taxa para quem não justificou falta na última edição.