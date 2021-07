Estruturação facial: entenda o que deve ser levado em conta ao optar pelo procedimento

Para a médica dermatologista Marília Acioli – membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no processo de estruturação facial é preciso ter cuidado ao seguir ‘padrões de beleza’. Segundo a médica, é importante evidenciar o planejamento como parte dos cuidados com cada paciente, uma vez que todo rosto precisa ser pensado de acordo com as suas necessidades e características próprias.

“No planejamento de um tratamento facial devemos considerar a estrutura que o paciente já traz consigo, considerando a proporcionalidade e harmonia de toda a face. Por exemplo, nem todo rosto feminino ficará mais bonito com lábios mais carnudos e nem todo rosto masculino com mandíbula mais marcada”, diz.

De acordo com Dra. Marília, na busca pelo padrão de beleza, muitos pacientes se decepcionam em não obter resultados semelhantes ao de outra pessoa. “Antes de iniciar qualquer procedimento é preciso que o dermatologista converse com o/a paciente a fim de entender o que ela/ela deseja. É preciso que já no primeiro contato o profissional explique o que esperamos conseguir com o tratamento proposto e desencoraje qualquer desejo de ficar ‘parecido(a)’ com outro alguém”, frisa.