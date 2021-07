Estudante de escola pública ganha bolsa em várias universidades internacionais 

A estudante Rhayssa Braz, de 18 anos, oriunda de escola pública, residente da cidade de Santos em São Paulo, decidiu pegar firme nos estudos e se candidatar em várias universidades estrangeiras.

Ela conseguiu êxito em dez delas, e acabou escolhendo o programa das instituições Zayed University e Minerva University, através deles, Rhayssa passará por oito campi no planeta. Contudo, agora ela busca juntar dinheiro para embarcar nessa jornada.

Além disso, antes dessas conquistas a jovem já pesquisava bolsas de estudos em universidades estrangeiras, inclusive chegou a ganhar uma bolsa de estudos na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, mas por conta de problemas financeiros, teve que adiar o sonho.

Ademais, ao todo ela participou de 44 processos seletivos em universidades internacionais, sendo 43 delas nos Estados Unidos e uma em Portugal.

Rhayssa explica que realizou uma profunda pesquisa sobre cada uma das instituições para conseguir escolher a que oferecesse as melhores condições para imigrantes.

“Geralmente, as pessoas aplicam para 20, porque existe um site que faz uma coletânea das suas informações acadêmicas e mandam para elas, mas eu fui pesquisando. Apliquei para 44, para garantir que eu ia ser admitida, porque eu fiz o processo inteiramente sozinha”, afirmou a jovem ao portal G1.

Aprovada em 10 universidades estrangeiras

No começo do mês de julho, a estudante já havia conseguido nove bolsas de estudo de até 65%. Contudo, a décima bolsa veio através do programa Zayed University e Minerva University, com pelo menos 75% de bolsa.

Rhayssa decidiu optar pelo estudo interdisciplinar, que envolve vários cursos de Business Transformation, Social Innovation e Tech e ao longo dos 4 anos de cursos, conhecerá 8 campi espalhados pelo planeta; são eles:

São Francisco, nos EUA;

Seoul, na Coréia do Sul;

Hyderabad, na Índia;

Berlim, na Alemanha;

Buenos Aires, na Argentina;

Londres, na Inglaterra;

Taipei, em Taiwan;

Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Você Pode Gostar Também:

Em síntese, a estudante explica que um dos objetivos do programa é levar aos estudantes variadas realidades sobre cultura, economia e política.

“Eu tinha sido recusada nessa universidade [Minerva University] em dezembro. Até que vi esse programa, me candidatei e fui um dos 30 estudantes no mundo que conseguiram a vaga nesse ciclo”, explica.

Ademais, Rhayssa ficou sabendo da aprovação através de um reunião online, com o representante do programa e os demais aprovados.

“Foi muito inesperado. Ele anunciou que a gente tinha passado e que ia começar a estudar. Foi uma loucura. Eu quase morri. As outras pessoas ficaram com uma cara plena, de que já esperavam. Eu desfaleci ali na câmera”, explica emocionada.

Rhayssa já tem 75% de bolsa garantida para fazer o curso. Contudo, a jovem espera a confirmação de 100% da mensalidade custeada pelas universidades.

Desse modo, ela precisa de uma reserva financeira para custear os custos da viagem. A jovem criou uma campanha online para conseguir arrecadar pouco mais de R$35 mil.

O montante precisa ser ganho até o meio de agosto, pois ela pretende embarcar para Abu Dhabi no dia 18, pois as aulas começam dia 19 de agosto.

Acho que dentro de todo mundo tem essa coisa de conhecer, mas eu quis botar em prática. Descobri esse mundo dos estudos fora um pouco tarde. Mesmo não me preparando a vida toda, como muitos fazem, eu consegui. Estou muito feliz”, finaliza.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Aplicativos e portais para movimentar benefícios do INSS e Auxílio Emergencial.