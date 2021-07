Estudantes da Educação Especial recebem assistência regular da Semed Penedo

Decom PMP

Estudantes da modalidade Educação Especial em Penedo, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed), contam com acompanhamento regular dos professores auxiliares qualificados em Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Dos 8.540 alunos e alunas matriculados na rede pública municipal em 2021, 234 necessitam de atendimentos educacionais especializados, estando matriculados em 22 das 29 unidades escolares municipais.

Entre esses estudantes da Semed Penedo está a deficiente visual Isabela Vitória, aluna do 7º ano da Escola Municipal de Educação Básica Irmã Jolenta.

Ela é acompanhada pela professora auxiliar Solange Batista que está presente durante os momentos agendados pela Semed e também interage com a estudante durante as aulas on-line.

Isabela agradece a oportunidade de aprender e hoje conseguir ler e escrever em Braile. “É muito importante pra mim, pois se não fosse isso eu conseguiria estudar. É muito bom aprender o Braile”, destacou a aluna que é acompanhada por Solange desde o Jardim II.

A docente faz as leituras para Isabela durante o acompanhamento, tanto presencia quanto on-line, e também explica os exercícios que o professor titular passa durante as aulas.

Professores auxiliares

De acordo com a Semed Penedo, a assistência dos professores auxiliares ocorre desde antes da suspensão das aulas presenciais, profissionais que atuam na sala de aula para auxiliar os alunos da modalidade Educação Especial.

De acordo com Isabel Trajano, Coordenadora da Educação Especial da Semed, os professores auxiliares facilitam o processo ensino/aprendizagem para esses estudantes, extraindo o potencial dos alunos, respeitando suas limitações.

Com a suspensão das aulas presenciais devido a pandemia de Covid-19, a gestão Crescendo Com Seu Povo adotou uma estratégia diferenciada para manter a assistência aos alunos da Educação Especial.

Todo o trabalho é feito em concordância com a família, a direção da escola e o profissional que faz o acompanhamento, levando em consideração os horários e locais disponíveis para estudante e seus familiares.

Dessa forma, os encontros presenciais podem ocorrer na casa do aluno/aluna, na escola e também na casa do professor auxiliar, sempre em acordo prévio entre as partes envolvidas.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Imagens e Edição de Vídeo: Ricardo Alves

