Ex-amigo de Neymar chama jogador de ‘fura olho’ e dispara: ‘Já estou de saco cheio’

Diego Aguiar, ex-amigo de Neymar, chamou o jogador de “fura olho” durante um desabafo nas redes sociais. O empresário, que viu seu nome associado ao do atleta, está curtindo as férias em Ibiza, na Espanha, e afirmou que ele sempre manda mensagem para suas “amiguinhas”.

”É o seguinte: toda vez que eu viajo para fora vejo que saem matérias minhas vinculadas ao nome do Neymar. Parem, pelo amor de Deus, de ficar vinculando minha imagem com a dele! Ele não é mais meu parça! A gente ‘tá’ brigado. Ele infelizmente fica mandando mensagem para todas as minhas amiguinhas, querendo furar meu olho, então a gente não está se falando mais. Já estou de saco cheio”, enfatizou através dos Stories do Instagram.

Enquanto isso, Neymar segue curtindo seu período de folga com alguns amigos na Costa Verde do Rio de Janeiro. No último fim de semana, ele fez uma festa com modelos e famosos. Para participar, todos precisavam fazer o teste de Covid-19. Quem testasse positivo, voltava para casa.