Ex-atriz mirim de ‘A Vida da Gente’ revela ser bissexual

Jesuela Moro, que viveu a Júlia da novela ‘A Vida da Gente’, afirmou ter sofrido ataques na web depois de contar que se relaciona com homens e mulheres. De acordo com informações do site Purepeople, a jovem de 16 anos revelou mais detalhes da sua orientação sexual depois de responder algumas perguntas dos fãs em uma rede social.

‘Gosto dos dois, mas confesso que tenho uma quedinha maior por elas’, respondeu a ex-atriz. Nas publicações, um seguidor da paranaense quis saber se Jesuela namorava com meninos ou meninas. E ela respondeu: “Não namoro com nenhum no momento, beijo os dois”, brincou.