Ex-BBB Antonela ameaça processar mulher de Pyong Lee após suposta ‘pulada de cerca’

Antonela Avelaneda não gostou muito de ver seu nome envolvido numa suposta traição de Pyong Lee com ela. Pior. Ficou ainda mais chateada com as declarações de Sammy Lee sobre a hipotética pulada de cerca do hipnólogo.

“Oi amores… vim aqui falar com vocês o seguinte: por nos amar, Deus nos deu liberdade, o livre arbítrio, e mesmo amando muito a Deus, ainda sim fazemos escolhas erradas, pois somos humanos, pecadores. Mesmo com tantos erros, Deus nunca desistiu de estar conosco, porque ele sabe que mesmo com os erros, nós amamos ele”, começou: “Nosso ego é uma coisa doida, e nosso corpo animal é bem difícil de dominar. Por isso eu digo que o humano deve ser treinado como se fosse animal, com constância e dedicação, aprender… Eu já sei de tudo o que aconteceu e apesar do Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez, E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu, e vai evoluir muito mais. Eu nunca fui casada antes, nem ele, eu sei o quanto é difícil vencer as tentações do diabo ou vocês acham que eu também não cometo erros? Lembrando que: cada jornada é individual. Minha jornada, meu coração e minha postura não dependem de quem está comigo. Nunca aceite carregar um peso que não é o seu. Brilhe, honre, ame”.