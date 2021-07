Ex-BBB Arthur Picoli é contratado pelo Flamengo: ‘Prometo dar o meu melhor’

Arthur Picoli agora é do Flamengo. O ex-BBB assinou contrato com o time rubro-negro nesta quinta-feira e anunciou a novidade em suas redes sociais: “Dia de realizar um sonho: Ser jogador do Mengão. Obrigado pelo convite, e prometo dar o meu melhor”. Arthur foi convidado para um período de testes com a equipe de Fut 7 do time carioca. O time de Futebol 7 do Flamengo é o atual campeão da Liga Fut7 Nacional.