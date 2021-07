Ex-BBB Flay curte indireta para Rafa Kalimann após polêmica com Juliette

A polêmica envolvendo Antônia Fontenelle e Juliette segue rendendo. A atriz foi acusada de xenofobia e criticada pela campeã do BBB 21, mas um internauta aproveitou para criticar os fãs da paraibana e relembrou uma situação vivida por Flayslane na edição 20 do reality.

O que chamou atenção foi que a própria Flay curtiu o comentário, que contém uma indireta a Rafa Kalimann, autora do discurso que “fizeram meme”. Na briga entre as duas no BBB, Rafa questionou as “falas, andados, jeitos e posicionamentos”.