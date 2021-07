Ex-bbb João Luiz anuncia que irá lançar livro sobre Geografia em novembro

O ex-participante do BBB João Luiz anunciou nesta quinta-feira (8) que irá lançar seu primeiro livro. Apesar de ainda não ter divulgado o nome da obra, o professor já sabe que a produção chegará às lojas em novembro pela editora HarperCollins. O tema abordado será Geografia.

A editora explicou a novidade através das redes sociais: “Junto com o João, queremos mostrar aos leitores que a Geografia não é apenas uma matéria que faz parte do currículo escolar e que ela não só está presente no nosso dia a dia, como é possível enxergá-la de forma interessante e divertida”.

Já o ex-brother, revelou que irá dividir todo o processo de escrita na internet: “Vocês vão estar aqui comigo sempre acompanhando meus dilemas, minhas alegrias”. E complementou: “Quero muito que isso chegue para o maior número de pessoas possível, para que a gente possa continuar conversando sobre muita coisa legal”.

Veja: