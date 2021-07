Ex-bbb Mari Gonzalez é contratada para programa de Ivete Sangalo

A ex-bbb Mari Gonzalez é a nova contratada para integrar o time do programa apresentado por Ivete Sangalo, o Música Boa Ao Vivo Temporada Especial, do Multishow. Programa estreia dia 13 de julho e será gravado em Salvador.

Mari foi contratada para a produção de conteúdo digital do programa e contará com ajuda de Gominho. Os dois influenciadores digitais ficarão responsáveis pelas lives “Eu Não Vou Embora”, que serão transmitidas no canal Música Multishow logo após o programa. Além disso, eles também farão conteúdos exclusivos para os meios digitais, como entrevistas nos bastidores.

O programa estreia dia 13 de julho às 20h30min. No Instagram, a ex-bbb comemorou: “A gente se encontra nas plataformas do multi, vai ser massa!”.