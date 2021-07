Ex-bbb Maria Melilo revela truques para fazer sexo dentro do reality

A campeã do BBB 11 Maria Melilo deu detalhes de algumas que “aprontou” na casa mais vigiada do Brasil. Em bate-papo com Sérgio Mallandro, no podcast Papagaio Falando, a moça revelou o truque utilizado para ter relações sexuais dentro do reality.

Ao ser questionada se fez sexo durante sua estadia no jogo, Maria brincou: “Claro, você acha que eu ganhei porque? Por que eu fui para baixo do edredom. Mas é lógico, né, tem que fingir que está dormindo. Eu, no caso, ninguém nem imaginava o que estava acontecendo. Ele [Wesley] era mineirinho, então você sabe, né?”, lembrou ela, citando a forma encontrada pelos dois para driblar o olhar do público.

Em seguida, o humorista ainda quis saber se a vencedora da disputa chegou a se relacionar com outro brother. “Mas você não deu para o Mau Mau? Coitado do Mau Mau”, disse, em tom de brincadeira. Maria, então, revelou: “Eu queria, ele que não me quis”.

Já sobre sexo durante a pandemia, a ex-sister explicou que teve muito receio no início: “Eu fiquei acho que uns cinco meses sem contato [sem transar]. No começo da pandemia, aquele medo e tal, foi mais tempo do que no Big Brother, porque nem no programa eu fiquei tanto tempo sem sexo”, brincou.

Veja: