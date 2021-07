Ex-BBB Sarah Andrade revela já xingou Leonardo DiCaprio durante uma festa

A participante da 21ª edição do Big Brother Brasil, Sarah Andrade, segue contando as suas histórias com estrelas internacionais. A ex-BBB morou em Los Angeles para fazer um curso de mestrado, e mesmo trabalhando como Uber e também como babá para se sustentar nos EUA, a consultora de marketing também dava conta de frequentar as festas mais badaladas de Hollywood.

Em entrevista para Christian Figueiredo e Zoo no programa “Eu Fiko Loco” na última quarta (7), Sarah confessou que já xingou Leonardo DiCaprio durante uma festa.

“A primeira vez que eu o vi foi em uma balada, indo no banheiro. Ele esbarrou no meu ombro e eu xinguei ele. Ele olhou assim: ‘Quem ela pensa que é?’. E eu na hora fiquei: ‘Esbarrei no Leonardo Dicaprio’”, contou a sister.