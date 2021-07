Ex-BBB Sarah revela que xingou Leonardo DiCaprio em festa

A ex-BBB Sarah Andrade tem muita história para contar sobre a época em que morou nos Estados Unidos. Em conversa com Christian Figueiredo e Zoo no programa “Eu Fiko Loco”, a consulta de marketing revelou ter xingado o ator Leonardo DiCaprio durante uma festa.

A primeira vez que eu o vi foi em uma balada, indo no banheiro. Ele esbarrou no meu ombro e eu xinguei ele. Ele olhou assim: ‘Quem ela pensa que é?’. E eu na hora fiquei: ‘Esbarrei no Leonardo DiCaprio!'”, começou.

A influencer ainda relatou que já visitou a casa do ator. Ele faz muito after na casa dele. Não sou amiga dele, tá gente? Já falei com ele algumas vezes, mas não sou amiga, só falar. Ele é gente boa, legal, faz umas festas maneirinhas”, disse.