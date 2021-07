Ex-BBB Thelma revela aulas de teatro: ‘uma terapia’

Thelma Assis tem aproveitado o tempo livre para realizar aulas de teatro. Em conversa com os seguidores do instagram nesta segunda-feira (5), a campeã do BBB 20 revelou que pretende não somente melhorar a comunicação através do curso, mas também a desenvoltura como apresentadora.

“Está sendo muito bom para começar a semana. Revigora. E hoje teve uma situação muito legal. Estava conversando com um moço da minha turma e ele disse: ‘Eu te conheço de algum lugar, só não sei de onde’. E eu falei: ‘Pode ser que seja do BBB’. E ele: ‘Você participou do BBB? Eu não assisto, não’. E eu falei: ‘É, participei’. E ele: ‘Como foi a sua participação?’. E eu: ‘Ah, eu ganhei’. E foi assim que nasceu uma amizade”, declarou.