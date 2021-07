Ex-bbb Victor Hugo Teixeira se lança como compositor de jingles políticos

“Pessoal, estou com uma nova ideia de trabalho: aliar meu talento meu musical com a necessidade de jingles para as eleições 2022. Marque algum candidato da sua cidade que com certeza contratará meus serviços. Eu faço o teu jingle!!!!”, escreveu.

O vídeo postado contava com um exemplo de jingle para Juliette, caso a paraibana concorresse à uma vaga no senado. “A flor que nasce do cacto, Juliette para senado”, cantou o ex-bbb. Confira:

A ex-colega de confinamento, Gizelly Bicalho, ajudou o amigo e marcou alguns possíveis candidatos para as eleições de 2022, como Ciro Gomes, Lula, Dória e Amoedo. Além disso, a advogada pediu que os seguidores colaborassem: “Vamos marcar os possíveis candidatos pessoal, ajudar o VH”, comentou.