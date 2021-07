Ex-BBB Viegas reage de forma inusitada a comentário de Elana Valenaria e agita a web

Na madrugada desta sexta-feira (30), Viegas aumentou as suspeitas do romance entre ele e Elana Valenaria, após deixar um comentário carinho através das redes sociais. Tudo começou após a ex-BBB fazer um comentário reagir a uma publicação do cantor, que estava divulgando sua nova canção.

“Segura minha mão”, escreveu ela, em referência à letra da canção. Em seguida, o ex-participante de No Limite respondeu de uma forma bem íntima: “Por onde você for, bebê”, disse, ainda acompanhado de um emoji de coração.

Os admiradores ficaram bem animados com a interação. “Namoro, né?”, questionou uma internauta. “Entregou o romance”, comentou outro. Já uma terceira ressaltou: “Casalzão da p*rr*”.

Cabe lembrar que nenhum dos dois confirmou o romance, mesmo após vários indícios desde que deixaram o reality de aventura da Globo.

Veja: