Ex-Cruzeiro, volante é apresentado como reforço no Atlético-GO: ‘surpreendido’

Goiânia, GO, 30 (AFI) – Um dos destaques do Cruzeiro na Série B, o volante Matheus Barbosa foi contratado e se apresentou ao Atlético-GO nesta sexta-feira. Em entrevista ao canal oficial do clube goiano, o jogador disse que foi surpreendido com a estrutura e prometeu alegrias ao torcedor.

“Fala família atleticana. Espero poder ajudar o clube nos objetivos deste ano. Me surpreendi com a estrutura e fui muito bem recebido. Agora é só trabalhar e dar muitas alegrias a toda torcida”, disse o volante.

Matheus Barbosa tem 26 anos e foi revelado na base do Grêmio. Em 2016 foi comprado pelo Tubarão-SC e logo depois foi vendido ao Avaí. De lá o jogador atuou por Água Santa-SP e Cuiabá antes de chegar ao Cruzeiro para o Estadual de 2021. Lá ele fez 27 jogos e marcou sete gols.

Com o volante já integrado ao elenco, o Atlético-GO se prepara para enfrentar o América-MG no domingo, às 20h30, no Antônio Accioly, em Goiânia. O Dragão é o oitavo colocado no Brasileirão com 18 pontos ganhos.

CONFIRA A PRIMEIRA ENTREVISTA DO VOLANTE NO ATLÉTICO-GO: