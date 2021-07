Ex de Arthur Picoli, Hemilly Bellon aparece em clima de intimidade com Neymar

Após rumores de que a ex-namorada de Arthur Picoli, Hemily Bellon, teria sido convidada por Neymar Jr. para assistir a final da Copa América, a jovem surgiu em um vídeo em que aparece bem próxima do jogador. A gravação foi feita pela própria moça e compartilhada no modo Amigos Próximos dos Stories do Instagram.

Nas imagens, a modelo e o craque aparecerem tomando uma dose de cachaça, após a partido da seleção. Através das redes sociais, ela também mostrou que acompanhou de perto a partida, no Maracanã.

Veja:



