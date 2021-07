Ex-frangueiro do Palmeiras ironiza vacina da covid e é criticado na web

São Paulo, SP, 15 (AFI) – Eterno reserva de Marcos no Palmeiras e sempre muito contestado por todos os clubes que defendeu, o ex-goleiro Deola polemizou no Twitter nesta quinta-feira. Ele ironizou a vacina da covid-19, Coronacac, e em seguida recebeu inúmeras críticas.

Deola compartilhou uma postagem que dizia que o atual governador de São Paulo, João Dória, havia testado positivo pela segunda vez ao novo coronavírus. O ex-goleiro usou a seguinte legenda em sua publicação: “CORONAVAC FUNCIONA”, ironizando a eficácia da vacina produzida pelo Instituto Butantan.

A postagem rendeu inúmeras críticas de internautas, que passaram a contestar seu posicionamento na rede social.

Logo após ser contestado e ganhar o ‘minuto de fama’, Deola fez publicação ironizando as críticas e disse que passaria a bloquear as pessoas que estavam comentando em sua página.

Aos 38 anos, Deola virou ‘andarilho’ do futebol nos últimos anos. Começou na base do Atlético Sorocaba e logo em seguida chegou ao Palmeiras. Sem espaço no time da capital atuou por empréstimo por Guarani, Juventus-SP, Grêmio Barueri (extinto) e Sertãozinho.

Foi reserva do ídolo palmeirense Marcos no Palmeiras e o primeiro jogador a assumir o gol do time após a aposentadoria do pentacampeão. Só que o Deola não foi bem, perdeu espaço e deixou o clube, tendo depois atuado por Taboão da Serra, Fluminense-BA, Anapolina-GO, América-RJ, ASA-AL, Villa Nova-MG e recentemente Real Brasília-DF.

CONFIRA A POSTAGEM DE DEOLA NO TWITTER: