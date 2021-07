Ex-lateral do Guarani deve retornar para rival da Série B

Pelotas, RS, 12 (AFI) – Brasil de Pelotas demonstra interesse em Éder Sciola (35), lateral direito que teve boa passagem pelo clube em 2017/18 e tem grande carinho da torcida. A negociação entre as partes por enquanto ainda não teve acerto

Éder Sciola, teve uma passagem recente pelo Guarani, e ficou sem contrato em Maio deste ano, quanto teve seu contrato rescindido. O jogador vestiu apenas oito vezes a camisa bugrina.

Pelo Brasil de Pelotas, soma mais de 75 jogos e oito gols marcados.

CAMPANHA DO BRASIL DE PELOTAS

O clube atualmente ocupa a décima oitava posição com sete pontos, apenas um atrás do Vitória-BA, que é a primeira equipe fora do Z4

