Ex-Manchester United, reforço do Fortaleza desembarca na capital cearense

Fortaleza, CE, 14 (AFI) – O novo reforço do Fortaleza, o chileno Ángelo Henríquez, desembarcou na capital cearense nesta quarta-feira para conhecer as instalações do clube e ser apresentado oficialmente. O vínculo é até o final de 2022.

No entanto, o atleta ainda vai demorar para vestir a camisa do tricolor. Como é uma transferência internacional, o Fortaleza só poderá registrá-lo em agosto, quando abrirá a janela de transferência.

Ángelo Henríquez tem 27 anos e começou a carreira no Universidad de Chile. Ele passou também por Manchester United, Real Zaragoza e Dinamo Zagreb. Retornou ao clube chileno, onde ficou de 2018 a 2021. Ele esteve no elenco da seleção do Chile na conquista da Copa América de 2015.

SÉRIE A

O Fortaleza vem realizando uma campanha surpreendente no Brasileirão. O Tricolor é o quarto colocado, com 21 pontos. O próximo compromisso é no sábado, às 17h, diante do São Paulo, no Morumbi.