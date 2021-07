Ex-Palmeiras e Santos, Maikon Leite é anunciado por time da Série D

Florianópolis, SC, 20 (AFI) – Mesmo na metade do Campeonato Brasileiro Série D, o Juventus-SC segue atento ao mercado para reforçar seu elenco e, desta vez, com nome conhecido do futebol brasileiro. Trata-se de Maikon Leite, de 32 anos, com passagens por Santos, Palmeiras, Athletico, entre outros.

“Mais um reforço de alto nível chegando no Moleque Travesso! Maikon Leite, com passagens marcantes por Palmeiras e Santos chega na manhã desta terça feira (20) para realização de exames físicos e avaliações. Maikon chega com toda força para juntos levarmos o Juve a classificação e rumo ao acesso”, anunciou o clube catarinense.

CARREIRA

Revelado pelo Santo André, Maikon Leite foi bicampeão estadual pelo Santos e também conquistou a Copa Libertadores da América, em 2011, e uma Copa do Brasil, em 2010. Se transferiu para o Palmeiras, onde ergueu mais duas Copas, além de uma Série B.

Campeão da Copa do Nordeste em 2017, pelo Bahia, Maikon ainda tem passagens por Ceará, Náutico, Figueirense, Brasiliense, Amazonas, entre outros.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Após vencer o Aimoré-RS por 1 a 0 no fechamento do primeiro turno, o Juventus alcançou oito pontos e entrou no G4 do Grupo A8, em quarto lugar. Volta a campo no próximo domingo, às 15h, quando reencontra o time gaúcho, desta vez fora de casa.