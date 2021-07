Ex-paquita Ana Paula Almeida surpreende ao exibir resultado após perder 14kg

A ex-paquita Ana Paula Almeida surpreendeu os internautas ao exibir um antes e depois após perde 14kg. Através do seu perfil no Instagram, a famosa ainda afirmou que começou o processo de emagrecimento em janeiro deste ano.

“Amores não aguentei quando achei essa foto do início do ano!! Mas passei por cima da minha vaidade para incentivar você que pode estar do tamanho ou quantidade de kg que for, que você vencerá a obesidade!! Vamos juntas!!! Janeiro a hoje foram 14 kg eliminados!! Peguei um saco de arroz de 5 kgs e fiquei louca!!! São 2 daqueles q foram embora!! Gratidão eterna”, relatou a ex-paquita.

Nos comentários, fãs e amigos a parabenizaram pela determinação. “Muito legal vê a sua transição . Você nos inspira. Parabéns!”, destacou uma admiradora. “Nossa muita diferença! Adorei”, frisou outra.

Veja: