Ex-patrão ataca faxineira com ácido após desentendimento

Na última segunda-feira (19), a faxineira Franciele Priscila, de 31 anos, foi atacado pelo ex-patrão Luiz Sérgio, de 70 anos, na cidade de Catanduva (São Paulo). Segundo informações do UOL, o homem jogou um líquido ácido no rosto da ex-funcionária após uma discussão.

De acordo com o boletim de ocorrência feito pelo marido da vítima, a mulher foi demitida após três anos de trabalho na casa do empresário. Ela teria sido mandada embora após derrubar um material de limpeza acidentalmente e o desligamento não foi feito de forma amigável.

Franciele relatou à polícia que recebeu ameaças de morte do ex-patrão após a demissão. Segundo ela, as ameaças eram dirigidas ao seu filho, um menino de 11 anos. Foi por causa desta situação que a faxineira decidiu ir até a casa de Luiz Sérgio novamente: “Você não é todo machão?!”, confrontou ao chegar no local com um bastão metálico.