Ex-secretário de Agricultura de Penedo assume como Supervisor da EMATER

De acordo com o decreto governamental nº 75.334 de 26 de julho de 2021, assume como novo Supervisor do Baixo São Francisco, Nível SUPE, do Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável – EMATER, o ex-secretário de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola de Penedo, o advogado Pedro Felipe.

O novo Supervisor que é sobrinho do vice-prefeito, João Lucas, deixou a secretaria após o anuncio do rompimento político de seu tio com o atual prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes.

A nomeação de Pedro Felipe no órgão, pode ser fruto da parceria política anunciada por João Lucas com o deputado federal, Marx Beltrão, que tem seu irmão, Maykon, ocupando atualmente a cadeira de Secretário da Agricultura do Governo de Alagoas.