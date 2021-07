Exclusivo! São José-RS acerta com ex-técnico do Brusque-SC para sequência da Série C

Porto Alegre, RS, 14 (AFI) – O São José-RS, após a demissão do técnico Hélio Vieira e seu auxiliar Alexandre dos Santos, já tem novo comandante. Trata-se de Pingo, ex-Caxias-RS, que está de volta ao Rio Grande do Sul e é o novo técnico do Zequinha na sequência do Campeonato Brasileiro Série C.

O São José não faz boa campanha e é o penúltimo colocado no Grupo B, à frente apenas do Oeste-SP, adversário da equipe gaúcha na próxima rodada. A partida será na sexta-feira (16), no Estádio Passo d’ Areia, em Porto Alegre, pela oitava rodada.

O técnico Pingo acompanha sua nova equipe da arquibancada no jogo diante do Oeste, nesta sexta-feira. O São José tem apenas uma vitória na Série C, quatro derrotas e dois empates. O treinador terá a dura missão de buscar a recuperação da equipe.

QUER INICIAR NOVA FASE

“Só tenho a agradecer a diretoria do clube pela confiança em nosso trabalho e espero que iniciemos uma nova fase no São José em busca de uma boa sequência.

Para isso, precisamos trabalhar muito, com dedicação a cada treino e a cada jogo para que possamos lá na frente brigar por uma classificação”, disse técnico Pingo.

NÃO FICOU PARADO

O treinador ficou menos de dois dias parado, já que vinha comandando o Juventus-SC na Série D. Em comum acordo com a diretoria, acabou deixando o comando.

Esta será a segunda vez que o treinador comanda um clube gaúcho, pois realizou grande campanha no Caxias em 2019, quando foi o terceiro colocado no Gauchão e conquistou o título do Interior, além de chegar às oitavas de final da Série D.

MAIS SOBRE PINGO

Pingo iniciou carreira de treinador, em 2010, no Juventus-SC. Depois, comandou o Caxias-SC até retornar ao clube de Jaraguá do Sul. Em 2014, foi contratado pelo Brusque e realizou grande campanha no Campeonato Catarinense, o que chamou a atenção do Avaí.

Ainda passou por Metropolitano e Tombense até voltar ao Brusque em 2017, quando reeditou bom desempenho e foi à segunda fase da Copa do Brasil – enfrentou o Corinthians e só foi eliminado nos pênaltis.

Continuou no Quadricolor até o término da Série D para assumir o Joinville. Em 2018, iniciou a terceira ‘era’ no Brusque no Estadual, faturou o tetracampeonato da Copa Santa Catarina, sendo eleito o melhor técnico da competição, e foi à segunda fase da Série D.

Ainda em 2018, recebeu convite do Caxias. Como consequência do trabalho, foi campeão do Interior, terceiro colocado geral do Gaúcho e foi mantido para a Série D, competição na qual chegou até as oitavas.

De volta a Santa Catarina, o treinador aceitou o convite do Tubarão para a disputa da Copa Santa Catarina e, com um elenco recheado de garotos da base, chegou à semifinal. Recentemente, deixou o clube por falta de pagamento a jogadores, funcionários e comissão técnica.