Exército abre concursos com um total de 170 vagas de nível superior

O Exército abriu dois concursos para candidatos com nível superior de escolaridade. São 170 vagas disponíveis no total, sendo 122 no Curso de Formação de Oficiais de Saúde e as demais no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e de Capelães Militares.

Um dos editais é para o Curso de Formação de Oficiais de Saúde (CFO/S SAU). Das 122 vagas, 112 são para os cursos de formação oficiais médicos, 5 para os cursos de formação de oficiais dentistas e as outras 5 para os cursos de formação de oficiais farmacêuticos.

Além do curso superior nas áreas de saúde, o candidato precisa ter no máximo 32 anos de idade para concorrer às áreas de medicina sem especialidade, odontologia e farmácia. É necessário ter 34 anos para a área de medicina com especialidade. Também é exigido que o candidato tenha no mínimo 1,60m de altura para homens e 1,55m de altura para mulheres.

As inscrições podem ser feitas no site do Exército até o dia 4 de agosto, cuja taxa de participação custa R$ 150.

Os inscritos serão submetidos a exame intelectual, verificação documental preliminar, inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula. A previsão para a aplicação do exame intelectual é dia 12 de setembro.

O curso será realizado na EsFCEx, em Salvador e sua duração será de aproximadamente 37 semanas.

Quadro Complementar e Capelão

O outro edital é para o Curso de Formação Oficial de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) e no Curso de Formação de Capelães Militares (CF/CM). Os cursos também serão feitos na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), em Salvador.

São 48 vagas distribuídas entre as áreas de administração (6), ciências contábeis (2), direito (6), estatística (2), informática (6), magistério biologia (3), magistério inglês (4), magistério matemática (4), magistério português (3), magistério física (4), veterinária (2), enfermagem (5) e pastor evangélico (1).

Para realizar a inscrição, o candidato deve ter concluído o curso de graduação na área escolhida e, no máximo, possuir 32 anos de idade.

As inscrições, cuja taxa é de R$ 150, podem ser feitas até 4 de agosto, através do site.

O concurso contará com exame intelectual, verificação documental preliminar, inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e revisão médica e também com a comprovação dos requisitos para a matrícula.