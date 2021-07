‘Extrema gravidade’, diz hospital sobre presidente do Coritiba, internado com covid-19

Curitiba, PR, 03 (AFI) – Uma notícia nada animadora referente à situação de saúde de Renato Follador, presidente do Coritiba. Internado desde o começo de junho por conta da covid-19, sua situação é de “extrema gravidade”, segundo novo boletim do Hospital do Rocio.

Desde que foi internado, teve 80% dos pulmões comprometidos e, apesar de leve melhora, precisou ser intubado na metade do mês. Antes de contrair a covid-19, Renato tomou a primeira dose da vacina e a segunda estava prevista para julho.

CONFIRA O BOLETIM DO HOSPITAL:

“O Hospital do Rocio informa que o paciente Sr Renato Follador Jr., internado desde o dia 01/06/2021 com diagnóstico de COVID-19, e em Unidade de Terapia Intensiva desde o dia 03/06/2021 sob cuidados multidisciplinares.

Encontra-se em uso de Ventilação Mecânica, sob sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular, utilizando ECMO, recebendo suporte de hemodiálise e medicações vasopressoras.

Nas últimas 24 horas houve um agravamento do seu quadro, apresentando uma instabilidade hemodinâmica.

No momento o quadro é de extrema gravidade”.