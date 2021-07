Fabio Porchat se diverte com Final do No Limite; assista às reações! | PROVA LABIRINTO REXONA

A Final do No Limite foi recheada de emoções! Paula Amorim ganhou o reality após receber 66,77% dos votos do público. E Fabio Porchat não deixou passar nada em branco. Em vídeo exclusivo ao Gshow, o humorista confessou: “Eu não sobreviveria um dia no No Limite. Ia pousar o avião, eu ia sair, falar: ‘gente, passei só pra dar um beijão, já estou voltando para a minha casa no Rio, deixa eu ligar o ar condicionado”. Assista a todas as reações dele no vídeo acima!