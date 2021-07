Famosos apoiam Mônica Martelli após pedido de desculpas por aglomeração

Após surgirem fotos de Mônica Martelli no aniversário de Marina Ruy Barbosa, que aconteceu no último final de semana com a presença de cerca de 50 convidados, o nome da apresentadora virou assunto nas redes sociais. Ela foi criticada por ter ido ao evento em meio a pandemia, e divulgou uma carta pedindo desculpas.

O pedido de desculpas da apresentadora do Saia Justa foi bem aceita pelos amigos de profissão. Alguns artistas como Silvero Pereira, Astrid Fontenelle e Ingrid Guimarães, se manifestaram na publicação de Mônica Martelli. A atriz Heloisa Périssé, por exemplo, escreveu: “Hoje em dia pequenas comemorações tem sido feitas, com precauções como testes antes, números restritos de pessoas. Não dá pra desprezar o vírus, mas a vida vai aos poucos tomando fluxo.”

Na carta publicada no Instagram, Mônica afirmou que errou e que aceita todas as críticas. Não é o momento de reuniões e aceito todas as críticas direcionadas a mim. Minha dor, revolta e dedicação por vacinas e saúde para todos seguem inabaláveis. Sou uma mulher, cidadã e artista de 53 anos e sei da minha responsabilidade com a sociedade, meu público e meu país”.