Fãs de Juliette reagem a participação de Lumena em documentário

A ex-participante do BBB21, Lumena se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. E o motivo é a participação dela no documentário sobre Juliette. Nas redes, fãs e internautas reagiram à novidade:“Será que meu psicológico sobrevive a todos episódios da série de Juliette? A Lumena vem aí, que incrível” comentou uma fã.

“Já estou muito ansiosa para o ep com Lumena, Lucas e Gil. Mas cadê a Sarah?”, questionou um segundo. “Só de ver o abraço de Juliette e Lumena fiquei 70% em paz porque o terror da minha vida foi a briga dessas duas”, disse a terceira.

Durante o BBB, Lumena e Juliette se desentenderam várias vezes, principalmente quando a paraibana estava sendo isolada pelos outros participantes. Os boatos eram de que Juliette estava se fazendo de vítima para ganhar seguidores. A psicóloga virou destaque após ter apontado o dedo para a campeã do reality em uma briga.