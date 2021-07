Fast-AM 1 x 2 Castanhal-PA – Castanhal faz mais uma vítima e vence a terceira seguida na Série D

Manaus, AM, 17 (AFI) – O Castanhal continua mais líder do que nunca do Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, jogando fora de casa, o time paraense venceu sua terceira vitória consecutiva na competição ao bater o Fast por 2 a 1, no estádio da Colina, em Manaus.

Com o resultado, o Castanhal soma agora 14 pontos e tem a segunda melhor campanha da competição. Antes, o time tinha vencido Ypiranga-AP e Atletico-AC.

Sem vencer há quatro jogos e com três derrotas seguidas, o Fast é o sexto colocado, com apenas seis pontos.

O JOGO

Com um minuto de jogo, quase sai um golaço digno de placa para o Fast. Flamel dá um drible no meio das pernas do adversário, cortou para dentro e bateu no contrapé do goleiro Axel Lopes, que fez a defesa. O Fast entrou em campo pressionando o Castanhal e aos seis, Caique recebeu de Flamel, arrumou e bateu na trave do Castanhal.

Aos 11, foi a vez de Axe ter a chande e parar no goleiro Axel Lopes. Ele recebeu pela esquerda, bateu cruzado e o goleiro fez boa defesa. Flasmel, aos 21, parou novamente em Axel.

Como quem não faz toma, o Castanhal abriu o marcador, depois que Iago cometeu pênalti em em cima do Pecel. O prórpio atacante cobrou, aos 26, com categoria e fez 1 a 0 para o Castanhal.

ETAPA FINAL

Assim como no primeiro tempo, o Fast começou criando. Aos 4 minutos, Flamel fez jogada pela direita, cruzou na medida para Jackie Chan, que finalizou de primeira, para fora.

Aos 13, o Castanhal respondeu, com Luquinhas, que chutou com muito perigo a gol de Iago.

As duas equipes seguiam se alternando em lances de ataque. O Fast porucrava mais o gol, já que estava atrás do marcador e o Castanhal procurava sair no contra-ataque.

E foi em um contra que o Castanhal fez o segundo, aos 44 minutos. Leandro Cearense cruza pela direita para Alexandre Santana mandar de voleio para gol.

Ainda teve tempo do Fast descontar aos 48 minutos. Hércules cruza, a bola desvia em Cléberson e entra.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes se enfrentam novamente no próximo sábado (24), na abertura do returno da Série D, pela oitava rodada, no estádio Modelão, em Castanhal-PA.