Fast-AM 4 x 0 GAS-RR – Rolo Compressor goleia e cola no G4

Manaus, AM, 31 (AFI) – Fast-AM e GAS-RR jogaram na noite deste sábado pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D. No Estádio Ismael Benigno, melhor para os mandantes, que golearam por 4 a 0. A partida, porém, não foi tão fácil como pinta o placar, pois os dois últimos gols saíram já nos acréscimos.

Agora com nove pontos, o time amazonense subiu para o quinto lugar e ficou a dois pontos do quarto colocado. A equipe de Roraima, com oito, ocupa a sexta posição.

O JOGO

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Flamel cobrou escanteio, Saulo deixou escapar, e Charles aproveitou a sobra para bater forte e abrir o placar. Na marca dos 44, André Carlos teve chance de ampliar, mas viu Saulo acertar o canto e defender sua cobrança de pênalti.

Mantendo o perfil ofensivo, o time da casa marcou o segundo aos cinco minutos da etapa complementar. Charles recebeu aberto na canhota, se livrou de dois marcadores e ampliou a vantagem.

Nos acréscimos, mais dois gols. Em jogada individual, Alexandre avançou em contra-ataque, se livrou da marcação e fez o terceiro. Logo depois, Wendel recebeu dentro da área e chutou fraco, mas o goleiro adversário aceitou: 4 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana. No sábado, às 18h, o GAS recebe o São Raimundo-RR, no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). No domingo, às 17h, o Fast visita o Galvez-AC na Arena Acreana, em Rio Branco (AC).