Fátima Bernardes compartilha foto do início da carreira e encanta fãs

Nesta quinta-feira (15), a jornalista Fátima Bernardes encantou os fãs ao compartilhar uma foto antiga nas redes sociais. Na imagem, a apresentadora do Encontro aparece bem jovem, ainda no início da carreira, cobrindo um campeonato esportivo no Rio de Janeiro.

A apresentadora contou que achou o retrato por acaso, enquanto procurava outras fotografias. “Com a proximidade das Olimpíadas, enquanto procurava fotos dessas coberturas internacionais para futuramente postar, me deparei com essa de uma competição de atletismo entre alunos. Quando eu poderia imaginar que, um dia, veria os melhores do mundo em ação”, escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos deixaram mensagens de carinho. A também jornalista Ana Thaís Matos escreveu: “E inspirando todas nós! Obrigada por tanto”. A atriz Fabiana Karla também elogiou a foto: “Que recordação linda!”.