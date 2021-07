Fator casa vira trunfo para o Figueirense buscar a vaga no returno da Série C

Florianópolis, SC, 28 (AFI) – O Figueirense terá cinco jogos como mandante e quatro como visitante no returno da Série C do Campeonato Brasileiro. E o fator casa será um dos trunfos do técnico Jorginho para buscar uma das quatro vagas no Grupo B.

O Figueirense está invicto como mandante. São duas vitórias e dois empates, além de quatro gols a favor e um sofrido. Aproveitamento de 66,7%. Na primeira parte do campeonato, porém, o desempenho não foi suficiente. Apesar de ter ganho oito pontos em casa, só dois foram obtidos como visitante.

ABRE O OLHO!

Nos nove primeiros jogos, o Figueirense parou na sétima colocação com dez pontos, a dois da zona de rebaixamento e a seis da zona de classificação.

“Acredito que as coisas vão melhorando dentro da situação que você não desista e não perca a linha do trabalho. Não podemos tirar a confiança dos atletas e temos que trabalhar muito”, filosofou Jorginho.

A boa notícia é que o segundo turno começará no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no sábado, às 11 horas, contra o vice-líder Novorizontino.