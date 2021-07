Fatos Históricos que fazem aniversário em 2021: confira!

Fatos Históricos que fazem aniversário em 2021: um resumo

Os vestibulares, os concursos e a prova do ENEM têm o costume de abordar fatos históricos que completam aniversário no ano da prova ou no ano anterior da mesma.

Assim, é muito provável que, ao participar de um vestibular ou de um concurso em 2021, você encontre fatos históricos que fazem aniversário no mesmo ano.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou alguns fatos históricos que completam aniversário no ano de 2021. Confira!

A primeira volta ao mundo: 500 anos atrás

No ano de 1521, em plena Idade Moderna, Fernão de Magalhães comandou a primeira volta ao mundo de toda a história.

A Primavera Árabe: 10 anos

O evento conhecido como “Primavera Árabe”, que aconteceu no ano de 2011, completa 10 anos em 2021.

Na ocasião, diversos protestos aconteceram em países do Oriente Médio, com o objetivo de lutar pela democracia e por uma maior liberdade de expressão.

Atentado de 11 de Setembro: 20 anos

O evento denominado de “Atentado de 11 de setembro de 2001” completa 20 anos em 2021. O atentado foi o maior ataque terrorista da história dos Estados Unidos. Na ocasião, o grupo Al-Qaeda atacou os Estados Unidos fazendo uso de aviões civis.

Dissolução da URSS e fim da Guerra Fria: 30 anos

No ano de 1991, ocorreu a dissolução da União Soviética, concretizando o fim da Guerra Fria, caracterizada pela disputa entre URSS e Estados Unidos.

Depois de 44 anos, o conflito entre as duas maiores potências do mundo terminava.

Coração de D. Pedro II: 180 anos

No ano de 1841, um ano após o início do denominado Segundo Reinado, ocorria a coroação do imperador D. Pedro II.

Na época, D. Pedro contava com apenas 15 anos. Devemos ressaltar que o Golpe da Maioridade havia precedido essa coroação, uma vez que certos grupos queriam o fim do Período Regencial.

Fim da Guerra do Golfo: 30 anos

No ano de 1991, a Guerra do Golfo, também denominada de Primeira Guerra do Golfo, conhecia o seu fim, após um ano de intensas disputas. A guerra envolveu os Estados Unidos e o Iraque, terminando com a vitória americana.

No ano de 2021, o término desse conflito comemora exatamente trinta anos.