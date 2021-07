FC Cascavel-PR 1 x 0 Juventus-SC – Líder vence outra em jogo com Balotelli e Di Maria!

Cascavel, PR, 10 (AFI) – De um lado Balotelli. De outro Di Maria. Os “craques” passaram em branco, mas o líder FC Cascavel fez mais uma vítima na tarde deste sábado ao superar o Juventus, por 1 a 0, no Estádio Olímpico pela sexta rodada do Grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro.

A vitória em casa ajudou o FC Cascavel abrir vantagem na liderança. Agora, o clube paranaense soma 14 pontos, dois a mais do que o Joinville. O Juventus, por outro lado, aparece no sexto lugar com cinco pontos, a três do G4.

PÁ E BOLA!

A partida começou com polêmica. Antes mesmo da primeira volta no placar, Willians Simões preparou o chute e tomou a carga de Felipe Gregório. O árbitro, porém, não marcou a penalidade máxima para o FC Cascavel.

Aos 26 minutos, o mesmo Simões, entrou na área e soltou a canhota, mas o goleiro do Juventus fez grande defesa. Os visitantes apareceram aos 33 minutos. Lucas Vieira subiu sozinho dentro da pequena área e cabeceou, mas a bola foi para fora.

TÁ LÁ!

O FC Cascavel voltou para o segundo tempo disposto a vencer. Aos 2 minutos, Robinho bateu firme da entrada da área e quase fez. O Juventus respondeu aos 11 minutos com Pablo, que entrou na área, girou e bateu cruzado. Ricardo fez milagre. Aos 32 minutos, o criticado João Pedro se livrou da marcação, entrou na área e bateu para o fundo das redes, 1 a 1 FC Cascavel.

PRÓXIMOS JOGOS

Na sétima rodada, o FC Cascavel visitará o Rio Branco no domingo, 18 de julho, às 15 horas, no Leão da Estradinha, em Paranaguá. No mesmo dia e horário, o Juventus pegará o Aimoré no João Marcatto, em Jaraguá do Sul.