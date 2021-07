FC Cascavel-PR 2 x 1 Esportivo-RS – Serpente vence e segue líder invicta

Cascavel, PR, 03 (AFI) – O FC Cascavel-PR conseguiu mais uma importante vitória na tarde deste sábado. Jogando no Estádio Olímpico Regional, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, superou o Esportivo-RS por 2 a 1, em dia inspirado de Léo Itaperuna, que marcou duas vezes.

Com o resultado, o time paranaense segue na liderança invicta do Grupo A8, agora com 11 pontos. O Esportivo se mantém com seis pontos e tem sua vaga no G4 ameaçada.

O JOGO

Jogando em casa, o FC Cascavel foi para o ataque e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, após jogada trabalhada desde a defesa, a bola foi cruzada para dentro da área. Léo Itaperuna se adiantou bem na primeira trave e completou muito bem para fazer.

Logo aos 31 segundos do segundo tempo, porém, o Esportivo chegou ao empate. Após abafa na marcação, a bola foi cruzada para a área e Batista completou de cabeça. O FC Cascavel não desistiu e marcou o gol da vitória aos 27 minutos, novamente com Léo Itaperuna. Em outra jogada bem trabalhada e cruzamento, o jogador apareceu livre na pequena área para completar de cabeça.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela sexta rodada. Às 15h, o Esportivo visita o Marcílio Dias-SC no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (RS). Mais tarde, às 16h, o FC Cascavel joga com o Juventus-SC novamente em casa.