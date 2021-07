Federação Mineira de Futebol não permite entrada de público em estádio em jogo do Módulo II

Ipatinga, MG, 08 (AFI) – Mesmo com liberação da prefeitura para eventos com capacidade de 15%, a Federação Mineira de Futebol (FMF) negou o pedido do Ipatinga para presença da torcida no estádio.

A federação alega que o principal motivo foi que eles deveriam tem entrado com o pedido 10 dias antes, De acordo com a FMF o período é necessário para a entidade preparar a organização do evento e atender os protocolos sanitários exigidos para a volta do público ao estádio.

A movimentação do clube se deve por fala que o Governo do Estado, liberou a volta de público aos estádios onde esteja na “Onda Verde” em combate a Covid-19.

Após determinação o Ipatinga já gostaria de receber sua torcida no confronto contra o Typnambás, válido pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro.

RESTRIÇÕES

Conforme o decreto municipal, O Ipatingão poderá receber até 15% de sua capacidade de lotação, que hoje é de 22 mil espectadores. O público terá que usar máscara e respeitar o distanciamento de 1,5 metro, que equivale ao espaçamento de duas cadeiras para cada uma ocupada. Já os organizadores dos eventos devem disponibilizar álcool gel em pontos específicos, além de sinalizar as cadeiras vagas que não podem ser ocupadas.