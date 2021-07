Feirante é assassinado a tiros em carro em movimento durante a madrugada

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros durante a madrugada deste sábado (10), no município de Belém, na região Agreste de Alagoas. A vítima foi identificada como Roniel Barbosa dos Santos. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no Sítio São Geraldo, na zona rural da cidade, por volta das 2h30…

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros durante a madrugada deste sábado (10), no município de Belém, na região Agreste de Alagoas. A vítima foi identificada como Roniel Barbosa dos Santos.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no Sítio São Geraldo, na zona rural da cidade, por volta das 2h30 da madrugada.

A vítima estava conduzindo um veículo Ford EcoSport, de cor branca, quando foi surpreendido por um criminoso que efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Testemunhas informaram que Roniel trabalha em uma feira livre na cidade de Anadia. O 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) se dirigiu ao local e realizou rondas pela região, mas não encontrou nenhum dos suspeitos.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para a realização dos devidos procedimentos de perícia e recolhimento do corpo.