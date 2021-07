Fernando Marchiori aprova desempenho da Portuguesa contra o Boavista-RJ

São Paulo, SP, 19 (AFI) – No último domingo, a Portuguesa bateu o Boavista-RJ por 3 a 0. O técnico Fernando Marchiori aprovou o desempenho da equipe.

Ele acredita que a derrota para o Bangu serviu de lição.

“Independentemente do placar, a atuação foi muito boa, equilibrada. Tivemos o controle do jogo em ambos os tempos. Foi uma partida dificílima. O equilíbrio do time foi fundamental. Tivemos competência e felicidade na atuação, na penúltima e última bola. Não demos contra-ataques a eles. Atacamos e defendemos sempre prontos, com concentração”, disse.

ACONTECE

Marchiori comentou sobre o segundo tempo abaixo na última rodada.

“Eles (jogadores) são profissionais, são seres humanos. No segundo tempo contra o Bangu fomos muito abaixo, mas isso acontece. Existem muitos fatores e com certeza serviu de lição mais ainda”, complementou.

NOME DO JOGO

O grande destaque da partida foi Danilo Pereira, autor de dois gols. Contratado do Atibaia, o jogador, de 25 anos, ganhou elogios de Fernando Marchiori.

“O Danilo é um reforço que gostaríamos muito. Nesse período de adaptação, a gente está trabalhando com ele de pisar na área e ele foi coroado com isso (gols). Quando trouxe ele, eu falei: ‘você é técnico, mas precisa ser mais participativo’. Meia que não pisa na área o valor é diferente. O bom de ter elenco é isso”, concluiu.

PRÓXIMAS PARTIDAS

A Portuguesa volta a campo no próximo sábado, 24, às 15h, quando novamente enfrenta o Boavista-RJ, desta vez no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, no Rio de Janeiro.

