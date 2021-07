Fernando Marchiori enaltece pressão na saída de bola em vitória da Portuguesa

São Paulo, SP, 26 (AFI) – A Portuguesa venceu o Boavista-RJ no último final de semana, e o treinador Fernando Marchiori elogiou a postura da equipe na marcação alta e pressão na saída de bola.

Com a vitória a Lusa segue isolada na liderança do Grupo A7 da Série do Campeonato Brasileiro

“O aperto dele e do Danilo, na saída de bola, coisa que sempre trabalhamos forte. As vezes você pode não roubar, mas vai obrigar o adversário a errar. E foi o que aconteceu. O Tito vinha trabalhando muito e é merecedor”, disse, elogiando o autor do gol da vitória.

TRABALHO ESPECIAL

Marchiori ressaltou o trabalho especial que fez com o jogador ao lado da equipe médica do clube.

“Quando contratamos o Tito, sabíamos que teríamos que fazer um passo a passo, com paciência. Deixamos ele com o João (preparador físico) e o departamento médico, cada dia mais ganhando performance, melhorando a minutagem. É um jogador de muita qualidade. Por toda essa dedicação, ele foi muito merecedor”, complementou.

PRÓXIMO COMPROMISSO

A Portuguesa volta a campo neste sábado, às 19h, quando enfrenta o Bangu-RJ, no estádio do Canindé.

