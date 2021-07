Ferroviária-SP 2 x 0 Boa Esporte-MG – Wagner pega pênalti, Ferrinha vence e lidera com folga

Araraquara, SP, 25 (AFI) – A Ferroviária se isolou ainda mais na liderança do Grupo A6 ao derrotar o Boa Esporte por 2 a 0, na tarde deste domingo, na Arena da Fonte Luminosa, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time paulista chegou aos 19 pontos, abrindo quatro do Uberlândia, na segunda posição. O Boa Esporte, apesar do revés, ficou em quarto, com 12. A Caldense completa o G-4, com 14.

FERRINHA NA FRENTE!

A Ferroviária não quis esperar o Boa Esporte e foi para cima logo de cara. Aos 11 minutos, Júlio Vitor fez grande jogada e deixou com Léo Castro. Ele invadiu a área e mandou rente ao gol de Tom. Aos 24, não teve jeito. Léo Castro foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O meia bateu com paradinha para fazer 1 a 0.

Apesar de estar em vantagem no placar, a Ferroviária continuou atacante e praticamente fez todo o primeiro tempo no campo rival, sem ser ameaçada. O time de Araraquara, no entanto, não conseguiu ser tão eficaz, mas levou uma vitória parcial para o intervalo.

Ferroviária derrota o Boa Esporte

FICOU ELETRIZANTE!

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro acabou, com a Ferroviária em cima. Bernardo, dentro da área, desperdiçou grande oportunidade de fazer o segundo. Tom também evitou que o placar fosse ainda mais elástico com boas defesas.

O jogo caiu muito de produção. A Ferroviária diminuiu o ritmo, mas ameaçava quando queria. Após cobrança de escanteio, Gleyson cabeceou e Aruá tirou em cima da linha. O Boa Esporte foi chegar com perigo aos 35. Em cobrança de falta de Mococa, a bola tirou tinta do gol de Wagner.

A partida ganhou em emoção no fim. Após cobrança de falta, Tom falhou e Glayson só teve o trabalho de empurrar para o gol. O Boa Esporte teve uma grande chance de diminuir, aos 45, após pênalti de Bruno Leonardo em Lucas Coelho. O mesmo Coelho bateu, mas parou na defesa de Wagner, que confirmou o triunfo do time de Araraquara por 2 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Boa Esporte enfrenta o Rio Branco-ES, no sábado, às 17h, no estádio do Melão, em Varginha (MG). No domingo, às 16h, a Ferroviária pega o Patrocinense, no Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio (MG).