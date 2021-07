Ferroviária-SP 7 x 0 Águia Negra-MS – Baile (sem aglomeração) em Araraquara!

Araraquara, SP, 03 (AFI) – Em plena época de pandemia, a Ferroviária promoveu um “verdadeiro baile” na Arena Fonte Luminosa. Na tarde deste sábado, recebeu o Águia Negra-MS pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D e goleou por 7 a 0.

Dona da melhor campanha da competição, a Ferroviária chegou a 12 pontos na liderança do Grupo A6, emplacando quatro vitórias seguidas. O time paulista fez dois gols na primeira etapa e outros cinco no segundo tempo. Guilherme Bala (2), Gleyson, Bernardo, Léo Castro, Júlio Vitor e Alisson Taddei marcaram. O time sul-mato-grossense segue com quatro pontos em sexto lugar.

O JOGO

Quem vê apenas o placar, pode se enganar, pois o primeiro tempo não foi tão fácil. Mesmo assim, a Ferroviária fez dois gols com Gleyson e Guilherme Bala. No primeiro lance, o jogador completou cruzamento rasteiro e, no segundo, Guilherme pegou sobra, também dentro da área.

PORTEIRA ABERTA NO SEGUNDO TEMPO

AS coisas deslancharam no segundo tempo, com gol desde os seis minutos até aos 38. Bernarndo fez o terceiro ao aproveitar falha bizarra do goleiro que não conseguiu afastar bola recuada. Depois Léo Castro também aproveitou falha da defesa, que deu a bola de presente para o atacante driblar o goleiro e marcar o quarto.

Aos 23, Julio Vitor fez o quinto gol de pênalti. Aos 30, Guilherme Bala fez o segundo dele em chute forte da entrada da área após contra-ataque. Por fim, Alisson Taddei encerrou a contagem com chute de dentro da área.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no sábado pela sexta rodada. Às 16h, o Águia Negra visita a Caldense-MG no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG). Às 17h, a Ferroviária recebe o Patrocinense-MG, novamente em casa.