Ferroviária-SP x Águia Negra-MS – Quem freia a Locomotiva?

Araraquara, SP, 02 (AFI) – Líder do Grupo A6 e em grande momento, a Ferroviária volta a campo neste sábado, às 17h, para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Recebe na Arena Fonte Luminosa o Águia Negra-MS, que vem de vitória e busca se aproximar do G4.

Depois de perder na estreia, a Ferroviária emplacou três vitórias seguidas e assumiu a liderança do Grupo A6 com nove pontos. O adversário soma quatro pontos fora do G4, na sexta colocação, mas vem motivado após primeira vitória por 4 a 1 diante do Penapolense e busca manter reação.

FERROVIÁRIA

O técnico Elano terá o retorno de Gustavo Medina, que cumpriu suspensão na última rodada e está à disposição. Outra novidade é o volante Marquinhos, recém-contratado junto ao CSA, indicado por Elano, que já trabalhou com o jogador na Inter de Limeira em 2020.

“Vamos enfrentar um adversário que gosta de jogar com a bola e sabem pressionar. Precisamos redobrar a atenção e procurar fazer o nosso jogo. Fico feliz com a nossa fase, é nosso melhor momento, mas precisamos continuar concentrados para nos manter assim”, disse Elano.

ÁGUIA NEGRA

O técnico Rubio Alencar precisará se preocupar com o destaque por conta do jogo atrasado no meio de semana. Mas contará com retorno de Souza e Janderson, que cumpriram suspensão. A tendência é que mantenha a base da primeira vitória.

“Conseguimos criar uma equipe aguerrida e bem estruturada. Não conseguimos nos dois primeiros jogos realizar boas partidas, mas a partir do terceiro jogo, já conseguimos criar uma identidade. Jogo contra a Ferroviária será muito difícil. Na minha opinião, eles serão o destaque do clube e até por isso lideram”, comentou o técnico Rubio Alencar.