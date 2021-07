Ferroviária-SP x Patrocinense-MG – Locomotiva sem freio busca quinta vitória seguida

Araraquara, SP, 09 (AFI) – Ferroviária e Patrocinense entram em campo neste sábado, às 17h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O time paulista quer seguir na liderança enquanto os mineiros ainda buscam a primeira vitória.

A Ferroviária lidera o Grupo A6 com 12 pontos e a sequência de quatro vitórias já é maior de sua história em competições nacionais. Na última rodada, a Locomotiva fez 7 a 0 no Águia Negra-MS.

O Patrocinense, por outro lado, ainda não venceu, vem de três derrotas seguidas e soma apenas dois pontos na oitava e última colocação.

FERROVIÁRIA

Embalado, o técnico Elano não tem motivos para fazer alterações na escalação. Isso porque não tem suspensos e o único jogador no departamento médico é o zagueiro Roger Bernardo, que já era desfalque e sequer estreou pela Locomotiva.

“Continua o mesmo empenho, a mesma dedicação, ter muita humildade, ninguém ganha na véspera, não importa a posição que esteja.

Precisa estar ligado, sempre disposto a jogar, ainda mais em casa, pois sabemos que não podemos perder pontos em casa, é nosso objetivo. O jogo é muito competitivo, por ser uma Série D, e cada lance é disputado, e não podemos ser surpreendidos em casa”, disse Elano.

PATROCINENSE

O técnico Gian Rodrigues estreou no Patrocinense com derrota para a Caldense, mas deve mexer pouco no time, pois avaliou que o time jogou bem. Novidade pode ser na lateral-direita, em que Vinicius Pedalada, que já atuou na Ferroviária, deve ser escalado.

O lateral-esquerdo Vandinho projetou o duelo com a líder e pediu concentração ao elenco.

“É um adversário que está na liderança, que joga e deixa jogar. Precisamos estar preparados para fazer nosso melhor e busca a vitória como em todos os jogos. Concentração e cabeça boa que vai dar tudo certo”, disse o jogador.