Ferroviário-CE 0 x 0 Botafogo-PB – Ninguém assumiu a liderança

Fortaleza, CE, 31 (AFI) – Ferroviário e Botafogo se enfrentaram na tarde deste sábado de olho na liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. O empate sem gols no Elzir Cabral, pela décima rodada, não foi bom para ninguém.

Os dois times continuam empatados – agora com 16 pontos cada – no G4 da chave. Enquanto o Botafogo chegou ao quarto jogo de invencibilidade, o Ferroviário não perde há cinco rodadas.

EQUILIBRADO

Atuando em casa, o Ferroviário começou a partida não deixando o Botafogo respirar e aos poucos foi criando oportunidades. Wesley Dias assustou Lucas em chute por cima. Depois do susto inicial, o Belo passou a arriscar um pouco mais.

Na melhor oportunidade do jogo até então, Gabriel Araújo cobrou escanteio e Juba, livre de marcação, cabeceou para fora. Quase o Botafogo abre o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. Depois foi a vez de Esquerdinha assustar o goleiro do Ferroviário.

NADA DE GOLS

Com as alterações feitas por Gerson Gusmão no intervalo, o Ferroviário melhorou e Roni fez Lucas trabalhar em chute de fora da área. Na sequência, o goleiro do Botafogo fez um verdadeiro milagre ao buscar cabeceio e Gabriel Silva.

O Ferroviário continuou superior e viu Edson Cariús perder uma grande oportunidade aos 43 minutos em chute para fora. A resposta do Botafogo veio nos acréscimos em cobrança de falta do experiente Marcos Aurélio.

PRÓXIMOS JOGOS

O Ferroviário volta a campo na sexta-feira, contra o Altos, às 20 horas, no Albertão, em Teresina-PI. No domingo, o Botafogo recebe o Paysandu, às 18 horas, no Almeidão, em João Pessoa. As partidas são válidas pela 11ª rodada.