Ferroviário-CE 1 x 1 Volta Redonda-RJ – Ninguém assume a liderança do Grupo A

Fortaleza, CE, 03 (AFI) – Em confronto direto pela liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série B, Ferroviário e Volta Redonda ficaram no 1 a 1, no Estádio Elzir Cabral, pela sexta rodada.

Os dois times chegaram ao terceiro jogo sem vitória e estão separados por apenas um ponto. O Volta Redonda vem de três empates e tem nove, enquanto o Ferroviário, com oito, encerrou uma sequência de duas derrotas seguidas.

NADA DE GOLS

O bom início do Ferroviário deixou o Volta Redonda acuado. Com mais posse de bola, o Ferrão criou uma boa oportunidade aos 19 minutos. Gabriel Silva passou pelo goleiro e tocou para dentro da área. A zaga afastou mal e Adilson Bahia não aproveitou.

A resposta do Voltaço, porém, quase foi mortal. Emerson Júnior soltou a bomba de primeira e exigiu grande defesa de Rafael. Ainda antes do intervalo, o Ferroviário teve uma boa oportunidade com Adilson Bahia. Livre de marcação, o atacante cabeceou para fora.

A REDE BALANÇOU

A etapa final começou diferente do primeiro tempo. Aos dez minutos, Rômulo Cabral arriscou de fora da área e contou com um desvio no zagueiro Vitão para colocar o Volta Redonda na frente do placar. O Ferroviário sentiu o gol e era dominado pelo adversário.

Aos poucos o time cearense foi voltando para o jogo e, depois de Vinícius fazer um milagre em chute de Thiago Aperibé, o empate veio aos 32 minutos. Roni, que havia acabado de entrar, passou por Luiz Paulo dentro da área e bateu firme.

O Volta Redonda recuou demais e foi pressionado pelo Ferroviário nos minutos finais. Adilson Bahia exigiu grande defesa de Vinícius em cobrança de falta. Depois foi a vez a de Thiago Aperibé levar perigo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Ferroviário volta a campo no próximo domingo, contra o Paysandu, às 18 horas, na Curuzu, em Belém. No sábado, o Volta Redonda recebe o Jacuipense, às 11 horas, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os jogos são válidos pela sétima rodada.